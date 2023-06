Alla vista dei carabinieri butta via due panetti di hashish e tenta di fuggire in bici: arrestato

Nella serata di ieri, durante un mirato servizio antidroga, i carabinieri hanno individuato un individuo sospetto che si muoveva in bicicletta e hanno richiesto l'intervento dei colleghi in uniforme per effettuare un controllo. Non appena ha avvistato l'auto delle forze dell'ordine, l'uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma i carabinieri lo hanno bloccato per procedere al controllo.

L'uomo ha gettato via due panetti di hashish e ha cercato invano di fuggire in bicicletta, ma è stato raggiunto e fermato dai militari. I Carabinieri hanno recuperato i due panetti, con un peso totale di circa 200 grammi. Durante ulteriori accertamenti, è stato trovato anche all'interno della tasca destra dei pantaloni che l'uomo indossava, altri 10 grammi di hashish e 0,4 grammi di cocaina. Nella tasca posteriore destra è stata trovata la somma in contanti di 100 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell'attività illecita.

Si tratta di un cittadino marocchino, nato nel 1983, già noto alle Forze dell'Ordine per reati simili. È stato arrestato in flagranza di reato per il possesso di sostanze stupefacenti con l'intento di spacciarle. Domani mattina, sabato 3, sarà processato con il rito direttissimo.