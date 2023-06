Anniversario della Repubblica, celebrazione e consegna onorificenze a Pisa

Il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro, ha presieduto nella mattina odierna la cerimonia del 77esimo Anniversario della Repubblica Italiana, quest'anno celebratasi nella Piazza Mazzini, antistante il Palazzo del Governo, nei cui saloni di rappresentanza, a seguire, si è tenuto il tradizionale brindisi con le Istituzioni del territorio e gli esponenti della società civile. Nell'occasione, dopo la cerimonia dell'Alzabandiera e la lettura della Prefetta del messaggio del Capo dello Stato ai Prefetti , sono state consegnate le Onorificenze dell 'ordine "Al merito della Repubblica Italiana", concesse con Decreto del Presidente della Repubblica, agli insigniti di seguito riportati.

Con il grado onorifico di Commendatore:

Prof. Paolo Maria Mancarella , professore ordinario di Informatica al Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa. Presso l' Ateneo pisano si è laureato in scienze dell'informazione, dove ha poi conseguito il dottorato di ricerca in Informatica. Nel corso della sua carriera accademica, ha ricoperto dapprima il ruolo di ricercatore all ' Imperial College of Science di Londra e all'Università di Pisa, per poi conseguire, presso l'Ateneo pisano, la qualifica di professore associato e infine ordinario del Dipartimento di informatica. La sua attività di ricerca è rivolta principalmente all'analisi dei linguaggi di programmazione, alla logica computazionale con lo studio dei modelli e linguaggi innovativi, nonché allo sviluppo di sistemi di predizione per persone con disabilità. Nella corso della propria carriera all'Università di Pisa, il Prof. Mancarella ha ricoperto importanti incarichi istituzionali, quali quello di vice Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali , quello di Rettore dell'Ateneo , nonché Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane, che riunisce i rettori e direttori delle Istituzioni di istruzione superiore della regione;

Col. Mauro Izzo , nel ruolo di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, ha conseguito brillanti risultati investigativi , contribuendo con il proprio impegno ededizione a mantenere sempre elevata l'efficacia dell'attività di prevenzione e di controllo del territorio provinciale. Nel corso della sua lunga carriera, durante la quale ha svolto funzioni dirigenziali, di comando e coordinamento di primissimo piano, ha costantemente contribuito a dare lustro all'Arma dei Carabinieri e, in ogni suo incarico, ha esaltato l'attività dei reparti dipendenti, raggiungendo importanti traguardi istituzionali e conseguendo egregiamente gli obiettivi prefissati. Vanta una diversificata e solida esperienza maturata in molteplici ruoli di comando espletati in varie aree sensibili del territorio nazionale, caratterizzate da forme di criminalità diffusa e organizzata. È stato, infatti, Comandante delle Compagnie di Caltagirone, Civitavecchia, dei Nuclei Operativi di varie sedi dell'Arma, nonché Comandante del Reparto operativo del Comando Provinciale di Messina. Con altrettanto onore e prestigio ha ricoperto l'incarico di Ufficiale Inquadratore-Comandante di Sezione per i Corsi di formazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri.

Con il ruolo onorifico di Cavaliere:

Ing. Leonardo Acquaviva , laureato in Ingegneria Meccanica, è dal 2012 Presidente dell'Automobile Club di Pisa. In tale veste ha assicurato un costante impegno ad iniziative di educazione stradale e prevenzione e al miglioramento dell'offerta di servizi di assistenza ed informazione agli utenti automobilisti. Già Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Pisa, dal 1995 al 1999, nonché componente, dal 1999 al 2006, del Consiglio Nazionale Ingegneri, nel corso della sua carriera professionale ha maturato numerose e qualificate esperienze, quali l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Pisa e l'attività svolta quale componente della Commissione Nazionale degli Esperti degli Studi di Settore dell'Agenzia delle Entrate. Sig. Renzo Amidei , Amministratore delegato della Larderello Impianti s.r.l, società sita nel Comune di Pomarance, specializzata nella realizzazione di componenti meccaniche, che opera su elementi di impianti industriali attraverso l'impiego di macchine a controllo numerico per l' esecuzione di lavorazioni meccaniche di precisione. Presso la sua azienda ha assicurato l'alternanza scuola lavoro in favore degli studenti delle scuole tecniche del territorio mediante l' organizzazione di corsi di saldatura e di lavorazioni meccaniche. Amidei ha contribuito all 'acquisto di mezzi per disabili in uso alla RSA Santa Chiara di Volterra, nonché alle Misericordie e alla Croce Rossa e collaborato con i servizi sociali del Comune per il reinserimento nel mondo del lavoro dei detenuti reclusi nel carcere di Volterra. Ing. Giovanni Ciofani, Laureato in Ingegneria Biomedica presso l' Università di Pisa nel 2006, attualmente è Ricercatore di Ruolo Senior presso l' Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) dove ricopre il ruolo di Principal Investigator della "Smart Bio Interfaces Research Line" . È, inoltre, il Coordinatore del Center for Materials Interfaces di Pontedera. Nel 201 O ha conseguito la licenza specialistica in Ingegneria presso la Scuola Superiore per gli Studi Universitari Sant' Anna di Pisa e il dottorato di ricerca in Tecnologie Innovative. E' stato ricercatore conseguendo un "Post-Doc" presso l' Istituto Italiano di Tecnologie, Center for Micro-Biorobotics nell'ambito della Piattaforma "Smart Materials". Dal 2015 al 2019 ha ricoperto l' incarico di Professore Associato presso il Politecnico di Torino, mantenendo contemporaneamente la sua attività di ricerca presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, dove, nel novembre 2019, è stato nominato Senior Research Tenured. Nel 2021 gli è stato conferito l'incarico di Visiting Professor presso la Waseda University di Tokyo. Nel suo percorso professionale ha maturato un ricchissimo bagaglio di esperienze nel campo dei nanomateriali intelligenti per la nanomedicina, le interazioni bio/non bio e la biologia in condizioni di gravità alterata, attività che non ha mai cessato di perseguire con risultati di eccellenza, ottenendo un numero ragguardevole di pubblicazioni su riviste scientifiche. Dott. David Gay , dirigente presso il Comune di San Giuliano Terme, ha precedentemente prestato servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni Enti Locali della provincia di Pisa, ricevendo diversi riconoscimenti per il significativo contributo fornito, grazie alle sue doti umane e professionali e alla capacità di individuare soluzioni alle problematiche di volta in volta affrontate. Ha svolto, inoltre, importanti incarichi pubblici, quale quello di Assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa per due mandati consecutivi, dal 2008 al 2015. Lgt. Silvio Riglioni, segretario Comunale dal 1994, attualmente presta serv1z10 nei Comuni di Lucca e Buti. Nel corso del suo lungo e proficuo percorso professionale, iniziato presso le Segreterie Generali di alcuni Comuni della provincia di Como e proseguita in svariati Comuni d' Italia, ha svolto diversi servizi, quali cancelliere dell'Ufficio del Giudice Conciliatore del Comune di Colonno, Responsabile del Servizio Tributi di alcuni Comuni dell 'Alta Valdera, nonché Responsabile dell 'Area Affari Generali del Comune di Capannoli.



A seguire, sono state consegnate le medaglie d'onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra oltra alla consegna di una medaglia per le "vittime del dovere". Momenti di viva commozione ha suscitato la consegna del Prefetto della medaglia d' onore al sig. Lapo Pieraccioni, classe 1923, sopravvissuto ai duri anni di prigionia nei lager nazisti, il quale ha ritirato personalmente l' onorificenza accompagnato dai suoi familiari. Nel corso della cerimonia, il Prefetto ha invitato ad intervenire i Sindaci neoeletti, formulando loro gli auguri di buon lavoro per il mandato istituzionale che si apprestano ad esercitare.

Il Prefetto ha altresì chiamato i vertici provinciali delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, per una loro testimonianza, nelle rispettive esperienze professionale, da mettere a fattor comune nella giornata della Festa della Repubblica. Ha partecipato alla cerimonia anche la Presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Pisa, la quale ha fatto un intervento sul suffragio universale avutosi con l' avvento della Repubblica, con il voto delle donne ed il loro ruolo nella società civile.