Anziana di 90 anni trovata morta in casa

Alle 07.30 circa di ieri, in via Monteverdi a Pistoia, i carabinieri sono intervenuti, su richiesta del 118, presso un appartamento in cui una donna di 90 anni era stata ritrovata senza vita. Le circostanze del rinvenimento e le condizioni della salma rendevano necessari alcuni approfondimenti, motivo per cui, successivamente, il personale del Reparto Operativo del Comando Provinciale ha effettuato i relativi accertamenti tecnici sulla persona e nell'appartamento messo sotto sequestro.

Sono ancora ignote le cause del decesso. che verranno sicuramente accertate nel corso dell'esame autoptico disposto dalla Procura.

Indagini condotte congiuntamente dal Reparto Operativo e dalla Stazione di Pistoia.