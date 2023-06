Consegna dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Bruno Corsini

In occasione del 77° Anniversario della Fondazione della Repubblica il nostro concittadino Bruno Corsini ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, istituito nel 1951, è una delle massime onorificenze civili italiane, conferita dal Presidente della Repubblica a coloro che si sono distinti per meriti eccezionali nel campo della scienza, dell'arte, della cultura, della politica, dell'economia e del sociale. Rappresenta un riconoscimento dell'impegno e della dedizione di un individuo verso la società e il bene comune.

Bruno Corsini, persona di straordinario valore e integrità, è stato scelto come destinatario di questa prestigiosa onorificenza per il suo contributo significativo e il suo impegno senza riserve nel lavoro e nell'azienda. L’Azienda Artigiana Ceramiche Corsini nasce nel 1957 in Toscana distinguendosi nel settore del vetro e dei cristalli per la lavorazione della ceramica e la produzione di articoli in terracotta.

Dagli anni '80 dello scorso secolo Ceramiche Corsini si è dedicata alla produzione di ceramiche artigianali made in Italy. La ceramica decorata a mano è divenuta il loro punto di forza e l'elemento che più li distingue.

La cerimonia di consegna si è svolta in presenza del Sindaco Alessio Mugnaini e del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini con la consegna da parte del Prefetto Francesca Ferrandino che ha sottolineato l'importanza dei suoi risultati e il valore del suo impegno.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa