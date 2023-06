Finisce con l'auto contro la barriera in cemento di un cantiere, muore 69enne in Versilia

Tragedia ieri sera nel comune di Camaiore, in Versilia, dove una donna di 69 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, proveniente dalla provincia di Cremona, stava viaggiando lungo la strada provinciale che porta a Camaiore quando, per ragioni ancora sconosciute, ha impattato violentemente contro la barriera in cemento del cantiere stradale segnalato.

Nonostante l'intervento tempestivo degli operatori sanitari del servizio di emergenza 118, purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita della donna. Le forze dell'ordine, tra cui la polizia municipale di Camaiore e i carabinieri, sono giunte sul luogo dell'incidente per effettuare gli opportuni rilievi.