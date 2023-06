Gestione della 'Vigna di San Francesco', convenzione tra Università di Siena e Imperiale Contrada della Giraffa

tipulata tra l’Università di Siena e l’Imperiale Contrada della Giraffa una convenzione per la gestione congiunta del terreno denominato “Vigna di San Francesco” con l’annesso fabbricato.

L’accordo prevede la concessione alla Contrada della maggior parte dell’appezzamento di terreno e del piccolo fabbricato rurale annesso che si trova nel complesso dell’ex Seminario Arcivescovile di San Francesco, situato fra la strada privata e la caserma dei Carabinieri ed il complesso immobiliare sede della Scuola di Economia e Management dell’Ateneo.

La convenzione, firmata dal Rettore Roberto Di Pietra, e Edoardo Giomi Onorando Vicario Generale della Contrada, sancisce l’utilizzo condiviso tra l’Ateneo e la Giraffa.

In particolare: l’Università di Siena utilizzerà il fabbricato e l’area esterna immediatamente circostante per lo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di studio della Scuola di Economia e Management durante l’anno accademico, mente la Contrada potrà, a sua volta, utilizzare gli stessi spazi per le proprie attività istituzionali tra giugno e settembre, periodo durante il quale non sono previste le attività didattiche. Infine l’Università e la Contrada avranno la possibilità, di volta in volta, di concordare giornate e periodi di specifico utilizzo tramite accordo diretto.

Soddisfazione è stata espressa dal Rettore Di Pietra e dall’Onorando Vicario Generale per questa firma che va soddisfare le reciproche esigenze.

Fonte: Università di Siena