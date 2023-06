Grande partecipazione al Teatro Pacini per 'Benedetta e Niccolò. Una storia d'amore e di autismo'

Un pubblico commosso e partecipe quello che mercoledì scorso ha assistito a “Benedetta e Niccolò. Una storia d'amore e di autismo”, lo spettacolo teatrale tratto dal libro di Giorgio Bernard con adattamento e regia di Lucia Baldi. In scena la vicenda di una giovane madre e del suo bambino, le aspettative e i progetti di una vita, fino a che la serenità della famiglia non viene cancellata da una diagnosi terribile: autismo.

L'evento promosso da Polisportiva Certaldo e Io & Teatro è inserito nel progetto di inclusione US - #Universisolidali del Teatrino Dei Fondi, con il contributo di Fondazione CR Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6. Le offerte della serata sono state devolute all’associazione Abbracciami Aps.

“Spero che questo spettacolo - ha dichiarato la regista Lucia Baldi - possa rappresentare uno stimolo, un esempio e un aiuto per tante famiglie che si trovano ad affrontare momenti così difficili. Il messaggio che contiene, infatti, è un messaggio di speranza: un modo per dire che, nonostante tutto, è possibile alzarsi, riprendere la vita nelle proprie mani e continuare a camminare".

“E' stata una bella occasione per conoscere e confrontarsi con l'autismo e per questo ringrazio la mia amica Benedetta Bagni per il dono che ci ha fatto. – ha commentato la vicesindaca di Fucecchio, Emma Donnini - La diversità emerge con tutta la sua bellezza e unicità in uno spettacolo che potrebbe davvero diventare un momento formativo per educatori, docenti e alunni. Voglio rivolgere un ringraziamento speciale all'associazione Teatrino dei Fondi e al direttore artistico Enrico Falaschi per la disponibilità ad ospitare e patrocinare lo spettacolo, alla Polisportiva Certaldo e al suo presidente Elio Maroni e, infine, ai due giovani fotografi della serata Alessia Sabatini e Lorenzo Guidi.".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa