Il Dramma Popolare chiama gli studenti a riflettere sulla figura di Padre Balducci

«Padre Ernesto Balducci, una voce profetica». E’ questo il tema che il Dramma Popolare, guidata da Marzio Gabbanini, mette al centro in preparazione della Festa del Teatro di un incontro con gli studenti degli istituti secondari di secondo grado del Comune di San Miniato. L’appuntamento è per lunedì mattina, 5 giugno, alle 9,15 a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Crsm. Introduce l’incontro Gabbanini e interverrà Lorenzo Del Mastio della Fondazione Ernesto Balducci. Nella mattinata sarà proiettato un docufilm sulla figura di Padre Balducci e sul quadro storico di riferimento. Un figura importante, quella di Padre Balducci, sulla quale chiamare i giovani a riflettere: un uomo e un religioso che ha segnato profondamente il Novecento, una coscienza inquieta e rivoluzionaria della Chiesa, un combattente per la creazione di una vera cultura della pace. Pace tra gli esseri umani ma anche pace con il pianeta: Balducci fu anche tra i primi a cogliere sia l’urgenza che il valore spirituale dell’ecologia.

Fonte: Ufficio Stampa