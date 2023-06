Picchielli (Lega): "Il Comune di Empoli si doti di taser da mettere a disposizione alle forze dell’ordine"

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale di Empoli Andrea Picchielli interviene sulla questione dei taser da dare in dotazione alla polizia municipale. Ecco la sua nota:

L'emendamento al decreto legge n.113/2018, approvato nelle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro, prevede un potenziamento della dotazione per gli operatori dei corpi e servizi di polizia locale.

Grazie al lavoro della Lega anche i Comuni con una popolazione residente superiore ai 20mila abitanti potranno dotare le forze dell'ordine di armi ad impulso elettrico, i taser, precedentemente previsti, grazie sempre a una norma voluta da Matteo Salvini e dalla Lega, solo per capoluoghi di provincia o amministrazioni con più di 100mila abitanti.

Quindi invito il Comune di Empoli a dotare la nostra polizia municipale di pistole ad impulso elettrico, che serve ad immobilizzare e fermare, qualora ce ne fosse bisogno, un aggressore a distanza di svariati metri. Il taser è un valido strumento di deterrenza e protezione e sono sicuro che sarà utilizzato dalla polizia locale con esperienza e professionalità. Un grazie alle Commissioni Affari Istituzionali e Lavoro della Camera dei deputati, per aver dato la possibilità anche ai comuni come il nostro di dotarsi di questo strumento molto importante per i nostri agenti che ogni giorno si impegnano nella salvaguardia della nostra sicurezza.

E' quindi necessario che anche ad Empoli l'amministrazione si impegni a dotare la polizia municipale di queste pistole, provvedendo allo stesso tempo ad istituire gli armadietti metallici previsti per la custodia delle armi, seguendo quindi le normative di legge.

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli