Scrive una frase d'amore con la bomboletta spray a Firenze, denunciato

Un individuo è stato sorpreso e denunciato a Firenze da una pattuglia della Squadra Volanti mentre, in pieno pomeriggio, stava scrivendo una frase d'amore utilizzando una bomboletta spray contenente vernice. L'episodio è avvenuto intorno alle 16 di giovedì in via dei Vanni, nelle vicinanze di Ponte alla Vittoria. Il responsabile, un cittadino romeno di 27 anni, aveva tracciato la scritta sull'asfalto ed è stato segnalato alla Procura per il reato di imbrattamento e deturpamento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa