Biblioteca di Empoli, gli appuntamenti

Sta per cominciare una nuova settimana di attività per la biblioteca comunale Renato Fucini: dal ricamo alla Cultura della Memoria. Appuntamento dunque lunedì 5 giugno 2023, alle 15.30, con il gruppo delle sferruzzanti per un ‘viaggio’ creativo nell’universo della maglia e dell’uncinetto, sempre al punto Soci Coop del Centro*Empoli in via Raffaello Sanzio. Per partecipare all’incontro scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it , oppure contattare il numero 0571 757840.

Dai lavori a maglia alla presentazione del libro di Giorgio Sacchetti, intitolato “Piombo con piombo: il 1921 e la guerra civile italiana”, edizione Febbraio 2023, collana Studi Storici Carocci.

L’incontro con l’autore si terrà venerdì 9 giugno 2023, alle 18, alla Casa della Memoria, in via Livornese, 42.

Dialogheranno con lo scrittore Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli; Andrea Ventura, coautore (Università di Pisa).

IL LIBRO – Il volume che verrà presentato parla del periodo tra la prima guerra mondiale e l’avvento del fascismo, che costituisce un interessante punto di svolta nella storia del nostro paese.

Il libro propone una lettura del 1921 e invita a riflettere su quanto accaduto e ad analizzarne gli avvenimenti, con tutto ciò che è avvenuto prima e che, passo dopo passo, ha portato alla guerra civile italiana, andando fino ai lasciti e agli sviluppi del tardo Novecento (es. nesso tra violenza e ideologie rivoluzionarie).

Inoltre, invita, attraverso le suddivisioni in quattro parti ognuna delle quali va ad analizzare e ad approfondire le varie vicende trattate, a una riflessione, a distanza di poco più di cent’anni, su cosa sia la Guerra Civile, sul significato che ha il nome stesso, sulle conseguenze che ha avuto al fine non solo di ricordare le crudeltà degli scontri avvenuti, ma anche di gettare un ponte con le radici di quella stessa guerriglia.

Il titolo Piombo con piombo vuole evocare un verso dell’Inno della rivolta (Luigi Molinari, 1893), canto liberatorio della tradizione popolare italiana che, nel corso del Novecento, è stato ripreso sia nei ranghi del movimento operaio che di quello partigiano. Sempre con una evidente connessione tra violenza politica e motivazioni sociali.

Saggi e contributi di: Enrico Acciai, Francesco Bellacci, Paola Bertoncini, Lorenzo Bertucelli, Marco Betti, Giulio Bigozzi, Laura Bottai, Roberto Carocci, Mirco Carrattieri, Paul Corner, Fabio Degli Esposti, Pietro Di Paola, Fabio Fabbri, John Foot, Andrea Giaconi, Ivano Granata, Salvatore Mannino, Pietro Masiello, Iara Meloni, Luigi Nepi, Guido Panvini, Elena Papadia, Paolo Pezzino, Andrea Rapini, Giorgio Sacchetti, Antonio Senta, Emanuele Upini, Andrea Ventura, Rodolfo Vittori.

L’AUTORE - Giorgio Sacchetti insegna Storia culturale e sociale dell’età contemporanea all’Università degli Studi di Firenze. Le sue ricerche si concentrano sugli Anarchist Studies, sulla storia del lavoro e del movimento operaio, sulla violenza politica, sui movimenti radicali e le controculture del Novecento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa