Colpisce ragazzino e scappa, rintracciata pirata della strada

Rintracciata a tempo di record dalla Polizia Municipale di Firenze l’automobilista che giovedì pomeriggio ha urtato un ragazzino in via di Scandicci per poi darsi alla fuga. La segnalazione dell’incidente è arrivata alla Polizia Municipale intorno alle 14.45. Gli agenti del Reparto di Porta Romana sono intervenuti sul luogo del sinistro, in via di Scandicci all’altezza del numero civico 92, dove hanno trovato i sanitari del 118 già impegnati a prestare le prime cure. Il ragazzino, minorenne, è stato portato al Pronto Soccorso per verifiche più approfondite perché i testimoni avevano riferito di un urto particolarmente violento. Sempre i testimoni hanno fornito agli agenti la descrizione del veicolo che dopo l’impatto si era allontanato. Grazie alle immagini delle telecamere della zona è stato possibile risalire velocemente alla proprietaria della vettura. Nel pomeriggio di giovedì gli agenti hanno raggiunto il luogo di residenza della donna e hanno potuto accertare che il veicolo riportava danni compatibili con l’incidente. La conducente, italiana del 1950, è stata quindi denunciata per fuga e omissione di soccorso.