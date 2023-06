Dà in escandescenze negli uffici della polfer, arrestato

Fermato per un controllo, è stato poi invitato a recarsi negli uffici della polfer alla stazione di Pontremoli (Massa Carrara) ma, una volta arrivato nelle stanze ha mostrato un eccessivo nervosismo. I poliziotti lo hanno trovato con, all'interno della biancheria intima, un involucro di cellophane contenente un pezzo di sostanza solida marrone del peso di oltre 15 grammi poi risultato essere hashish. Vistosi scoperto. ha dato in escandescenze, minacciando i poliziotti prima verbalmente, aggredendoli fisicamente. Infine è stato arrestato. L'uomo, un 21enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine è finito in manette per resistenza, lesioni, minacce e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.