Festa della Repubblica dedicata ai giovani a Fucecchio

Una Festa della Repubblica per i giovani e con i giovani. E’ quella che ha celebrato ieri il Comune di Fucecchio con una cerimonia che si è tenuta al Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre e che ha visto come protagonisti l'associazione #Fucecchioèlibera e il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. I loro interventi hanno accompagnato quello istituzionale della vicesindaca Emma Donnini che ha sottolineato ancora una volta l’importanza di essere riusciti a coinvolgere le giovani generazioni in percorsi di partecipazione che pongono al centro l’impegno civile, la difesa dei diritti umani e di valori fondamentali come quelli della libertà e della democrazia.

"Le ragazze e i ragazzi del CCRR, quando si sono ritrovati per decidere cosa rappresentare sulla tela per il 2 giugno, - afferma Chiara Ciomei per l'associazione Fucecchioélibera - hanno avuto tante idee. Alcune erano legate maggiormente all'immaginario della Festa della Repubblica, ma alla fine hanno voluto scegliere di rappresentare un simbolo di oppressione che viene distrutto da una persona, una donna, l'Italia. Scegliendo la Repubblica è stata scelta la libertà di esprimere la propria preferenza, di decidere. Quando ci sentiamo scoraggiati e votare sembra un obbligo, ricordiamo che è uno strumento conquistato".

"La lotta antifascista è stata condotta da uomini e donne che hanno posto l'interesse di tutti noi al proprio interesse personale - ha affermato la vicesindaca Emma Donnini - Dobbiamo continuare ancora a farlo e questo è la politica: occuparsi della comunità in cui viviamo, coltivando i principi repubblicani, facendo memoria collettiva di quel passato orribile che ha visto commettere crimini orrendi contro l'umanità. Ci serve e ci è necessario fermare la cultura della sopraffazione, del pregiudizio, dell'indifferenza, dell'omologazione. Ricordiamoci che i valori bellissimi della nostra Repubblica garantiscono a tutte e a tutti di vivere in un paese libero e democratico. W il 2 giugno"

Per l’amministrazione comunale erano presenti anche gli assessori Daniele Cei, Fabio Gargani e Emiliano Lazzeretti, i consiglieri comunali Federica Banti, Francesco Bonfantoni, Marco Cordone, Sabrina Mazzei e Sabrina Ramello. Tante anche le associazioni presenti: Aned, Anpi, Anmil, Associazione Nazionale Carabinieri, Pubblica Assistenza, Fratres - Donatori Di Sangue, Spi-Cgil.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa