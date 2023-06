Investire in democrazia, gran finale a Empoli

È tempo di gran finale per "Investire in democrazia 2022/23", progetto promosso dal Comune di Empoli, con il coinvolgimento di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città e di tante associazioni. L'obiettivo dell'iniziativa che ha visto protagoniste centinaia di alunne e alunni, di studentesse e di studenti, è parlare di legalità e diritti, anche attraverso linguaggi differenti e occasioni di confronto nel segno della cultura e di attività da svolgere insieme. Avviato nel 1997, continua a essere un luogo di dialogo e riflessione su temi e valori fondamentali. L'edizione 2022/23 in particolare ha messo al centro cinque aree tematiche, individuate insieme ai docenti coinvolti nel percorso: Memoria, Legalità e Costituzione, Ambiente, Sport e, novità di quest'ultima edizione, Europa.

L'evento conclusivo di tutto il percorso si terrà lunedì 5 giugno 2023 a partire dalle ore 9 in piazza Farinata degli Uberti: sarà un momento di restituzione pubblica dei numerosissimi laboratori formativi, svolti da bambine e bambini che frequentano le classi quinta delle scuole primarie del territorio che hanno partecipato al progetto. Un momento di incontro finale aperto a tutta la cittadinanza che segue altre tappe di condivisione di contenuti e approfondimenti che, negli ultimi giorni, hanno visto protagonisti studentesse e studenti delle scuole superiori e delle scuole medie: a turno, negli spazi del Palazzo delle Esposizioni, hanno raccontato le attività svolte ai coetanei, attenti e coinvolti.

Per permettere lo svolgimento dell'iniziativa, sono previste alcune modifiche alla viabilità: dalle ore 9 alle 12 del 5 giugno 2023, in piazza Farinata degli Uberti è previsto divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità d'impiego.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa