Investito da un'auto mentre è fermo sulla bicicletta, morto 62enne

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Prato dove un ciclista è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto. È successo intorno alle 13 in via Alessandria, all'incrocio con via Verona. Secondo quanto ricostruito l'uomo che ha perso la vita, un 62enne di origini pakistane, è stato investito mentre era in sella alla bici fermo al lato della strada.

Per cause in corso di accertamento l'auto guidata da una donna, su cui viaggiava anche un'altra passeggera, ha perso il controllo urtando l'uomo in bici. Il 62enne sarebbe stato sbalzato a terra, riportando gravissimi traumi per i quali non è stato possibile salvarlo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi ancora in corso, ma sarebbe già stato stabilito che la donna alla guida non era al telefono e non era sotto effetto di alcol né di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso la conducente, sulla cinquantina, e la passeggera risultano essere ausiliari del traffico. Proseguono gli accertamenti sulla dinamica, ricostruita anche con le immagini delle telecamere della caserma della polizia stradale che si trova nelle vicinanze.