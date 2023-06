Molestie e minacce all'ex compagno, 30enne ai domiciliari

Era stata denunciata per stalking dall'ex compagno lo scorso giugno poiché aveva minacciato e molestato lui e la nuova partner. Adesso per una 30enne sono scattati gli arresti domiciliari. L'ordinanza è scattata nel Senese, dove la trentenne è stata fermata.

Il 25 maggio era stata disposta nei confronti della donna la misura del divieto di avvicinamento ai due, rafforzato dall'applicazione del braccialetto elettronico, e la misura del divieto di dimora in un comune del Livornese dove vivevano l'uomo e la donna. Tuttavia i carabinieri hanno accertato che in più occasioni avrebbe violato le prescrizioni.

"La causa scatenante la fine della relazione sentimentale, avvenuta nel marzo 2022. Da quella data, la 30enne con plurime e reiterate condotte, avrebbe cominciato a perseguire, anche con minacce di morte, il suo ex e la sua nuova fidanzata, sia di persona che inviando continuamente messaggi tramite WhatsApp e Facebook, in modo da determinarne la fine della relazione, ingenerando, in entrambe le persone offese, un fondato timore per l'incolumità propria e di ciascun rispettivo compagno, con un perdurante stato d'ansia", spiegano i militari.