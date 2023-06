Onorificenza al Merito per un vinciano, il comandante dei carabinieri Ciro Ranieri

Il comandante dei carabinieri di Cerreto Guidi Ciro Ranieri ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana in occasione della cerimonia che si è svolta ieri per la Festa della Repubblica in piazza della Signoria a Firenze. Ranieri, si legge nella motivazione, “ha maturato significative esperienze nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e di volontariato in contesti di grande responsabilità”.

Per l'occasione era presente a Firenze anche il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, che ha accompagnato Ranieri nel momento della consegna dell'onorificenza.

“Siamo orgogliosi che Ciro Ranieri sia cittadino vinciano e presti servizio nel nostro territorio – ha detto il sindaco Torchia -. La cerimonia che si è svolta davanti ad un luogo simbolo della Toscana come Palazzo Vecchio è stata molto emozionante. Come sindaco, a nome di tutta la città di Vinci, voglio esprimere i migliori auguri a Ciro Ranieri, per questa onorificenze. Siamo felici di averlo con noi”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa