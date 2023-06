Piscina di Empoli, FdI: "La gestione è un nodo irrisolto"

A più di un anno dall'approvazione della mozione presentata da Fratelli d'Italia - Empoli per la privatizzazione della piscina comunale locale, ancora nessun cambiamento ha visto la cittadinanza. Così, la piscina comunale, nella sua gestione, continua ad essere uno dei tanti nodi irrisolti dell'amministrazione Barnini - per rimanere in tema sportivo, un problema che si affianca alle sorti dello stadio Castellani, per esempio.

Lamentiamo, non tanto la totale inerzia del Comune di Empoli, quanto il ritardo nell'adoperarsi a risolvere la questione, ormai divenuta annosa, di insostenibilità delle spese per far fronte all'ammanco economico dell'attuale gestore della piscina comunale, in favore di una privatizzazione della stessa.

Tale ritardo si traduce, infatti, in ulteriori oneri per il Comune: il quale decide - non col favore di questo partito - di stanziare in bilancio ulteriori 295.000 euro, in aggiunta ai già stanziati 360.000 circa per l'anno corrente, nella previsione dell'ennesima proroga della gestione ad Aquatempra fino al Dicembre 2023.

Proroga dopo proroga, spesa su spesa, si è persa ormai la contezza di quanto l'amministrazione comunale abbia sopperito economicamente alle perdite del gestore, sicuramente situazione evitabile se solo si avesse avuto a cuore il risparmio del pubblico denaro.

In ogni caso, si è arrivati ad un punto in cui non sembrano esserci speranze per una celere risoluzione. Difatti, dal luglio 2023 entrerà in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici che, per quanto condivisibile nel suo contenuto, comporterà delle prime difficoltà applicative tanto per l'amministrazione quanto per i privati; soprattutto, per lo specifico caso empolese, in termini di aggravamento procedurale, dunque delle tempistiche.

Il nostro rammarico qui è per una azione che non è stata repentina al momento del sorgere della problematica; il che sta comportando ora un ritardo che si traduce in spesa pubblica in sovrabbondanza.



FdI Empoli