Raccolta rifiuti, a Colle Val d'Elsa cassonetti solo con la 6card

Dal 23 maggio, secondo quanto comunicato, è possibile aprire ed utilizzare i cassonetti ad accesso controllato, per il conferimento dei rifiuti, soltanto attraverso la 6Card associata all’utenza. Prosegue così il percorso di riorganizzazione della raccolta rifiuti a Colle val d’Elsa con l’obiettivo condiviso di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. A questo proposito si ricorda che la 6Card serve esclusivamente a monitorare il corretto conferimento e che non è assolutamente previsto nessun aumento in bolletta in base a quanti rifiuti vengono conferiti nei cassonetti.

Dai primi monitoraggi risulta che la maggior parte dei colligiani sta utilizzando correttamente i servizi a disposizione. Tuttavia, sono stati anche individuati diversi comportamenti non conformi con molti casi di abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti che danneggiano il decoro urbano e che non possono essere accettati.

“Sappiamo che la riorganizzazione di un servizio così importante come quello della gestione dei rifiuti passa anche attraverso una radicale modifica delle abitudini- dice l’assessore Grazia Pingaro. - L’attività di monitoraggio è continua e utile ad individuare, ad esempio, gli utenti che non hanno ancora mai utilizzato la card o che non l’hanno ancora ritirata”.

A questo proposito sono in corso controlli da parte della Polizia Municipale e degli ispettori ambientali di Sei Toscana, con l’obiettivo di individuare i responsabili degli abbandoni e sanzionare i comportamenti più incivili. Nella prima settimana di controlli, attraverso la videosorveglianza, sono stati identificati 54 soggetti che hanno perpetrato comportamenti e conferimenti scorretti, che nelle prossime settimane saranno puntualmente sanzionati.

“Si tratta di un percorso che richiede partecipazione e attenzione, per questo rinnoviamo a tutti l’invito a comportarsi con responsabilità e senso civico” conclude l’assessore Pingaro.

Ricordiamo che l’utilizzo della 6Card è obbligatorio e che apre tutti i cassonetti posizionati nel Comune di Colle Val D’Elsa. Chi fosse ancora sprovvisto della 6Card deve obbligatoriamente ritirarla in modo gratuito alla stazione ecologica di via delle Lellere, il martedì e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Gli utenti non iscritti a ruolo dovranno prima regolarizzare la propria posizione presso l’ufficio TARI dal Comune.

Per maggiori informazioni: seitoscana.it/comuni/colle-di-val-delsa/raccolta-rifiuti o numero verde Sei Toscana 8000127484. È a disposizione di tutti i cittadini anche un video-tutorial che spiega, passo per passo, come utilizzare i contenitori ad accesso controllato.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa