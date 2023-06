Ricerche per disperso in mare, in realtà era a casa: "Sto bene"

Sta bene e non è disperso in mare l'uomo sui quarant'anni per il quale erano in corso le ricerche a Marina di Massa. Era stato dato per disperso venerdì pomeriggio, dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti che avevano ritrovato vicino al pontile dei documenti, allertando i carabinieri. Nessuna traccia però del titolare e, temendo che potesse essersi tuffato in acqua e aver avuto un malore, sono state immediatamente attivate le ricerche di vigili del fuoco, guardia costiera e sommozzatori. Alcuni passanti inoltre, secondo quanto riferito, avrebbero visto un uomo tuffarsi e sparire poi tra le onde.

Le ricerche sono andate avanti fino a tarda notte e questa mattina, con elicotteri e barche su tutto il litorale. Intanto il presunto disperso, che era tornato a riva dopo la nuotata, ha saputo delle ricerche dai giornali e si è presentato dai carabinieri per dire che stava bene e che si sarebbe dimenticato i documenti al pontile, facendo così rientrare l'allarme.