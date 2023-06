Rischia di annegare in piscina: ricoverato in condizioni gravi un bimbo di 3 anni

Drammatico incidente presso un campeggio a Marina di Bibbona. Un bambino di soli 3 anni è stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Meyer di Firenze dopo aver rischiato di annegare in piscina.

La famiglia del bambino si trovava in vacanza per il ponte del 2 giugno. Il personale del servizio di emergenza 118 è intervenuto tempestivamente per fornire i primi soccorsi sul posto. Tuttavia, a causa della gravità della situazione, è stato necessario un trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico di Firenze.

Le forze dell'ordine sono state allertate e hanno preso parte all'intervento. Attualmente, secondo quanto riportato da fonti sanitarie, il bambino si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Meyer di Firenze con prognosi riservata. Il suo stato di salute è considerato critico.