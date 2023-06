Scuole a Vinci, opposizione: "Condizioni inadeguate, faremo sopralluogo"

"Il sindaco ha perso la bussola. Non si amministra con i social e la demagogia. Riteniamo necessari centri estivi, fondamentali per la serenità di bambini e per il grande aiuto che danno alle famiglie di Vinci. Ma non ci convince affatto, la posizione espressa dall'amministrazione comunale in merito ad un presunto capriccio del consiglio d'istituto, nel negare i locali. Una affermazione non corretta, perché si è semplicemente chiesto al comune di portare avanti prima gli interventi urgenti. Sia la grande serietà della dirigente scolastica, dimostrata costantemente nel tempo, che la relazione inviata a molti genitori dimostrano condizioni totalmente inadeguate per la sicurezza e per il benessere dei piccoli.

Soprattutto quando c'è persino una relazione dei vigili del fuoco, che dichiara inagibili alcune aule, un intero piano per ragioni di sicurezza e chiedere l'intervento urgente di una ditta specializzata ". Dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi.

"Il sindaco non può gettare la croce su chi eventualmente ha ritenuto di dover segnalare una situazione indecorosa, nell'interesse soprattutto dei ragazzi.

Non si possono scaricare le colpe su chi rileva una situazione di disagio della quale non ha colpa. Semmai il comune aveva il dovere di predisporre preventivamente tutte le misure necessarie alla sicurezza ed alla manutenzione ordinaria.

Chiederemo immediatamente la possibilità di fare un sopralluogo per verificare le condizioni degli edifici come consiglieri di opposizione. E riteniamo fondamentale che il comune si adoperi per trovare una location alternativa. Per poter comunque organizzare dei centri estivi anche tramite accordi con associazioni di privati.

I bambini debbono stare in posti sicuri e decorosi, e le famiglie non possono essere penalizzate dall'incapacità delle istituzioni".

Fonte: Ufficio Stampa