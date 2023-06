Strappa il cellulare di mano a una ragazza e fugge: arrestato a Firenze

Ha strappato di mano il cellulare a una ragazza ed è scappato in bicicletta ma è stato raggiunto e bloccato dalla Polizia Municipale. Si tratta di un nord africano di 35 anni. Il fatto risale a stanotte intorno alle 4.15. Come ricostruito dagli agenti l’uomo avrebbe seguito in bicicletta per alcune centinaia di metri un gruppo di ragazze che camminavano in viale Fratelli Rosselli quando improvvisamente si è avvicinato a una di loro, le ha strappato il cellulare ed è scappato. La derubata insieme a due amiche si è messa all’inseguimento del malvivente.

Le loro urla hanno allertato una pattuglia della Polizia Municipale che, dopo aver avuto le informazioni sull’accaduto, a bordo di un’auto di servizio si è messa alle calcagna del fuggitivo. L’uomo dopo aver percorso via Gabbuggiani, via Michelucci e via Vittorio Gui ha abbandonato la bicicletta tentando di scappare a piedi ma è stato raggiunto e fermato dalla Polizia Municipale. Nella tasca dei suoi pantaloni gli agenti hanno trovato il cellulare appena rubato che è stato riconsegnato alla proprietaria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per furto. Stamani la direttissima ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa