Temporali e grandine tra Aretino e Senese, allagamenti e treni sospesi

Ancora maltempo sulla Toscana, riguardata anche oggi da un codice giallo per temporali esteso anche alla giornata di domani, domenica 4 giugno. Nel primo pomeriggio un forte temporale si è abbattuto su Arezzo, provocando allagamenti in città e segnalazioni ai vigili del fuoco. Le forti precipitazioni hanno portato anche alla temporanea chiusura del sottopasso di via Arno mentre il traffico in città ha subito rallentamenti. Allagamenti anche nella Valle del Tevere, riguardata inoltre dalla caduta della grandine.

La perturbazione si è poi spostata nel Senese dove ha provocato danni che nel pomeriggio hanno causato la sospensione della circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Siena-Empoli, nel tratto fra Siena e Castellina in Chianti. Sul posto stanno intervenendo i tecnici di Rfi mentre per i passeggeri è in corso la riprogrammazione dei treni con possibilità di trasporto fornita dagli autobus di Autolinee Toscane.

Anche a Siena risultano strade allagate e disagi alla circolazione. Sull'Autopalio, lo svincolo di Badesse lungo la Siena-Firenze è stato chiuso per allagamento del sottopasso mentre sono registrati disagi anche sulla Siena-Grosseto con forti rallentamenti alla circolazione nei pressi dello svincolo per Rosia.