Tentano di ingannare un pensionato con la truffa dello specchietto: due denunce

Avrebbero simulato un incidente tentando di far cadere un automobilista nella truffa dello specchietto, ma sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri di Ardenza. I due, entrambi 40enni siciliani, avrebbero seguito fin sotto casa un 72enne, livornese, lamentando di essere stati urtati e che la loro auto riportava dei danni. Il 72enne, constatato che lo specchietto dell'auto su cui viaggiavano i due uomini era danneggiato, ha creduto di doverli risarcire.

E così, mentre i due provavano a coinvincerlo a farsi dare 200 euro senza coinvolgere le assicurazioni, il pensionato dopo dubbi iniziali e in buona fede, ha acconsentito a risarcirli con 50 euro. Ma una volta arrivato in casa per prendere i soldi la moglie, appreso della vicenda, ha avvertito il marito del raggiro. I due 40enni si sono dunque immediatamente allontanati ma i carabinieri, allertati, dopo vari controlli incrociati li hanno identificati. Adesso dovranno rispondere di tentata truffa.