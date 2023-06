Unicoop Firenze per l'Emilia Romagna: raccolti 100mila euro

Continua la raccolta fondi a sostegno delle persone in difficoltà e dei territori delle regioni Emilia Romagna e Marche duramente colpiti dall’alluvione. A poco più di dieci giorni dall’inizio della campagna la raccolta fondi nei punti vendita Unicoop Firenze ha già raggiunto quota 18mila donazioni per un totale di oltre 100mila euro.

Si può donare direttamente alle casse dei punti vendita o sul conto corrente dedicato aperto da Coop Italia presso Unicredit (IBAN: IT 94 T 02008 05364 000106764648 causale “Raccolta Fondi Alluvione Romagna e Marche”). I fondi raccolti saranno destinati a uno specifico intervento di ricostruzione in accordo con le autorità locali interessate.

Un esempio concreto di solidarietà e cooperazione

Tutte le cooperative di consumatori hanno complessivamente stanziato 1 milione di euro a sostegno delle Regioni interessate. La campagna si affianca a un’attività di sostegno fra tutti i dipendenti delle cooperative a favore dei colleghi di Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno che hanno subito danni dall’emergenza attraverso la donazione di ore di lavoro.

In accordo con la Protezione civile regionale toscana, impegnata a prestare soccorso nel comune di Conselice, in provincia di Ravenna, inoltre, Unicoop Firenze ha dato disponibilità a donare beni di prima necessità da destinare agli abitanti del territorio. Il primo carico di prodotti alimentari donati da Unicoop Firenze alla Protezione Civile toscana per l’emergenza alluvione è già partito il 20 maggio dal magazzino di Scandicci con beni di prima necessità distribuiti dai volontari nel comune in provincia di Ravenna.

Fonte: Unicoop Firenze