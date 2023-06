Uomo disperso in zona pontile a Marina di Massa, scattano le ricerche

Dal tardo pomeriggio di ieri sono in corso ricerche nell'area del pontile a mare di Marina di Massa per un cittadino italiano, di cui alcuni passanti hanno casualmente trovato i documenti nelle vicinanze.

Nonostante i loro sforzi, non è stato possibile individuare l'uomo. Si è ipotizzato, quindi, che potesse essersi tuffato in acqua e aver avuto un malore. Nonostante non fosse stato avvistato nessuno in mare, i presenti hanno temuto che potesse aver avuto un problema di salute in acqua e hanno prontamente avvisato i carabinieri.

Le operazioni di ricerca vedono la partecipazione dei sommozzatori di Livorno, che sono coordinati dalla capitaneria di porto. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco, e l'area è stata delimitata con transenne per facilitare le operazioni in corso.