Ragazzina picchia coetanea e nessuno interviene: video shock da Grosseto

Botte, pugni, schiaffi, offese, calci nella schiena. Questo si vedrebbe in un video in arrivo da Grosseto che ha fatto il giro del web. Protagonista dell'aggressione sarebbe una minorenne, una ragazzina molto giovane che dovrebbe andare alle medie: nel video colpirebbe un'altra ragazza, pare sua coetanea. Sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria.

Il video, pubblicato dai quotidiani toscani, è stato girato in un'area pedonale di Grosseto, piazza San Francesco. Dura quasi un minuto. Durante l'aggressione nessuno interviene per separare le due.

Si nota una ragazzina che aggredisce e minaccia un'altra giovanissima dicendole "Se dico che ti prendo a schiaffi...". Poi la afferra di colpo per i capelli e la getta a terra colpendola e immobilizzandola, facendole strusciare il volto sul selciato e picchiandola e schiaffeggiandola. L'altra non sembra reagire. Poi l'aggressione si interrompe e la vittima si rialza dicendole: "Sei contenta, ora?". "Ne vuoi altre?", replica quella che l'ha aggredita. La vittima risponde di "no" e mentre si allontana l'altra le dice: "Allora vai via. Vediamo se mandi altre frecciatine".

Nessuno interviene per separarle, intorno ci sarebbero persone giovanissime. Non è chiaro al momento chi ha girato il video.