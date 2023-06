Centri estivi a Vinci, opposizione contro il PD: "Non ha limiti l'ipocrisia"

Non stupisce che il PD non conosca vergogna, ma che non abbia un limite alla sua ipocrisia. Capiamo che Marzocchini e Vanni portando una casacca siano costretti a difendere l'indifendibile. Però sulla storia dei centri estivi l'amministrazione è veramente imperdonabile.

Vogliono forse dare la colpa ad un consiglio d'istituto che si è limitato a informare le famiglie di una situazione che andava avanti da mesi? Non abbiamo mai fatto un'opposizione pregiudiziale. Dicono che non ci siamo mai occupati dei problemi delle scuole? Quando mai siamo stati coinvolti?

Vogliamo individuare seriamente le colpe?

La ditta che doveva fare i lavori chi l'ha scelta?

Perché siamo arrivati alle porte dell'estate in questa condizione?

Ma la demagogia e le inesattezze per non dire le bugie hanno le gambe corte.... Come Pinocchio aveva il naso che gli si allungava....

Perché il sindaco, che dice di essere l'unico responsabile della sicurezza, continua a non citare una relazione dei vigili del fuoco che "diffida dall'utilizzo di tutto il terzo piano fino al ripristino delle condizioni di sicurezza", dichiarando inagibili anche due aule del secondo piano?

Forse lui ha le competenze tecniche per dire che i vigili del fuoco si stanno sbagliando?

Ed ancora di più non ci sembra che venga citato il fatto che sudetta relazione diffidi anche dall'utilizzo di tutto l'Auditorium al proprio interno, causa infiltrazioni d'acqua che compromettono la tenuta dei pannelli del controsoffitto provocandone la caduta.

Quindi non è il consiglio d'istituto ma la stessa relazione dei vigili del fuoco a dire testualmente che:"tali ambienti sono inagibili fino al ripristino delle condizioni iniziali di sicurezza da parte dell'ente preposto, eseguiti a regola d'arte da operai specializzati che ne certifichino l'esecuzione".

Quindi che colpa ne hanno il dirigente scolastico ed il consiglio d'istituto se hanno informato le famiglie?

A questo punto cosa si vuol fare? Incolpare dei genitori che non se la sentono di mandare i figli in dei locali inadeguati e non sicuri?

Taluni amministratori di Vinci, perché fortunatamente non tutti sono così esposti nel difendere l'indifendibile( l'assessore più interessato in questa fase ha il buon gusto di tacere)dovrebbero fare un paio di cose utili.

1. Ammettere di avere sbagliato e non scaricare le colpe su chi ha semplicemente portato alla luce una situazione che si voleva nascondere sotto il tappeto.

2. Smetterla di perdere tempo e lavorare urgentemente a soluzioni alternative perché i centri estivi sono fondamentali per le famiglie e per i ragazzi;

3. Smetterla di criminalizzare l'opposizione in una questione che non è politica ma amministrativa, visto che il "cattivo" governo di centro-destra ha concesso i fondi tramite il dipartimento ministeriale della politica per le famiglie.

Avranno anche la nostra collaborazione per risolvere il problema, perché la gente non vuole chiacchiere ma fatti.

Quindi invece che difendere l'apparato di potere, pensassero a tutelare i cittadini cosa che da decenni ormai non fanno più adeguatamente.

Alessandro Scipioni, capogruppo opposizione Vinci