Starbucks raddoppia: nuova apertura in centro a Firenze

Nuovi negozi a Firenze. In via Cerretani arriva Starbucks, la grande catena di ristorazione che punta sulla caffetteria. Aveva già un locale nella galleria commerciale della stazione ma a breve aprirà al civico 69 in via Cerretani. Nascerà al posto di Dmail, un negozio che vendeva piccoli elettrodomestici, come scrive il Corriere Fiorentino.

Starbucks - che in Italia è gestito dal gruppo Percassi, lo stesso che ha un accordo col fiorentinissimo All'Antico Vinaio - non sarà l'unica nuova apertura. In via del Corso, nei locali Flexx, aprirà un nuovo negozio, ovvero 'Un minuto di Bauli' del marchio dolciario Bauli.