Maxi-scontro a Orbetello, 8 feriti: interviene Pegaso

Un maxiscontro con otto feriti è avvenuto sulle strade della Maremma. A Fonteblanda, poco distante da Orbetello, un furgone che trasportava pane si è scontrato con un pulmino. È successo alle 5.30 di domenica 4 giugno sulla Statale Aurelia direzione sud al chilometro 154.

Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso che ha portato un paziente alle Scotte di Siena non in pericolo di vita. La Misericordia di Grosseto ha trasportato due pazienti con ferite lievi all’ospedale Misericordia di Grosseto, la Croce Rossa grossetana ha portato un paziente al nosocomio grossetano, la Misericordia di Porto Santo Stefano ha portato un paziente all'ospedale di Orbetello e sempre a Orbetello sono stati portati tre pazienti non gravi dalla Croce Rossa orbetellana.

Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale. La ss1 Aurelia è stata temporaneamente bloccata ed è tornata libera prima delle 10. In corso accertamenti.