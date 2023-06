Ruba in un locale poi si nasconde sotto la cassa, arrestato

Per il reato di tentato furto aggravato in un esercizio commerciale di Pisa, i carabinieri hanno arrestato un uomo. Allertati da una segnalazione di rumori sospetti nel cuore della notte, i militari hanno raggiunto il locale dove qualcuno, dopo aver mandato in frantumi la porta di vetro dell’ingresso di un esercizio commerciale utilizzando un tombino, si era introdotto all’interno. Entrati, i carabinieri hanno sorpreso un uomo che, dopo aver preso il denaro presente nella cassa, nel tentativo di evitare la cattura, si era nascosto sotto il bancone dell’esercizio commerciale; il soggetto è stato tratto in arresto e sarà giudicato con rito direttissimo.