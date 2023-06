Trofeo dell'amicizia, vince Minibasket Olgiate Comasco

A distanza di quattro anni il Trofeo dell’Amicizia è tornato a far vibrare il PalaBetti e il PalaGilardetti con la manifestazione riservata alla categoria Scoiattoli che ha visto trionfare il Minibasket Olgiate Comasco al termine di una bellissima finale contro il Basket Cecina. Quarto posto per i padroni di casa dell’Abc Castelfiorentino, che nella finalina hanno ceduto il passo all’Union Basket, mentre il Don Bosco Livorno si è aggiudicato il quinto posto ai danni del Collegno Basket. Settima posizione per il Basket San Casciano, che si è imposto sull’Etrusca San Miniato.

Ma al di là dei piazzamenti finali, ci preme ringraziare tutte le società partecipanti, gli Scoiattoli e gli istruttori scesi in campo per aver vissuto insieme a noi tre giorni di sport, divertimento e amicizia, nello spirito che da sempre contraddistingue questa manifestazione. Un grazie speciale a tutti i ragazzi del settore giovanile Abc, che hanno ricoperto il ruolo di arbitri e ufficiali di campo tessendo perfettamente le fila del torneo, ai genitori del gruppo Scoiattoli gialloblu, fondamentali nella gestione e nell’organizzazione delle partite, al responsabile tecnico del settore minibasket Matteo Bruni e all’intero staff tecnico e dirigenziale gialloblu, grazie al quale questo torneo si è potuto realizzare.

Grazie a tutti per la sportività, la correttezza e la passione che avete dimostrato. Sono queste le manifestazioni che fanno davvero bene al nostro sport.

Di seguito i risultati delle tre giornate.

1° GIORNATA

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET CECINA 13-15

UNION BASKET – BASKET S.CASCIANO 15-9

ETRUSCA S.MINIATO – BASKET CECINA 6-18

ABC CASTELFIORENTINO – ETRUSCA S.MINIATO 18-6

MB OLGIATE COMASCO – DON BOSCO LIVORNO 14-10

COLLEGNO BASKET – BASKET CECINA 7-17

2° GIORNATA

COLLEGNO BASKET – ETRUSCA S.MINIATO 15-9

DON BOSCO LIVORNO – UNION BASKET 11-13

MB OLGIATE COMASCO – BASKET S.CASCIANO 18-6

DON BOSCO LIVORNO – BASKET S.CASCIANO 14-10

ABC CASTELFIORENTINO – COLLEGNO BASKET 15-9

UNION BASKET – MB OLGIATE COMASCO 6-18

CLASSIFICA GIRONI

Girone Giallo

1.BASKET CECINA

2.ABC CASTELFIORENTINO

3.COLLEGNO BASKET

4.ESTRUSCA S.MINIATO

Girone Blu

1.MB OLGIATE COMASCO

2.UNION BASKET

3.DON BOSCO LIVORNO

4.BASKET S.CASCIANO

FINALI

7/8 posto | ETRUSCA S. MINIATO – BASKET S.CASCIANO 6-18

5/6 posto | COLLEGNO BASKET – DON BOSCO LIVORNO 10-14

3/4 posto | ABC CASTELFIORENTINO – UNION BASKET 10-14

1/2 posto | BASKET CECINA – MB OLGIATE COMASCO 7-17

CLASSIFICA FINALE

1.MB OLGIATE COMASCO

2.BASKET CECINA

3.UNION PRATO

4.ABC CASTELFIORENTINO

5.DON BOSCO LIVORNO

6.COLLEGNO BASKET

7.BASKET SAN CASCIANO

8.ETRUSCA SAN MINIATO

Fonte: Abc - Ufficio stampa