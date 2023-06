Truffe a danno di anziani, due persone nei guai a Siena

Due pluripregiudicati, abitualmente dediti a truffe ad anziani, sono stati allontanati da Siena. È stato un poliziotto libero dal servizio a notare in via San Pietro un’autovettura sospetta.

A bordo tre occupanti, di cui una donna; tra essi un uomo che, a differenza degli altri, era vestito in modo molto elegante, proprio come solitamente fanno i soggetti che si presentano nelle abitazioni degli anziani che si professavano avvocati o incaricati del ritiro dei soldi con la metodologia della falsa comunicazione dell’incidente o dell’arresto di un prossimo congiunto.

Il poliziotto è riuscito a bloccare l’auto e, dopo essersi qualificato, ad identificarne i componenti, tre soggetti provenienti dalla Campania. Con l’aiuto dei colleghi li ha condotti in Questura per approfondire gli accertamenti nei loro confronti. I due uomini sono risultati essere già stati indagati in diverse località del Centro-Sud per svariate truffe attuate con simili modalità.

Non hanno dato alcuna spiegazione plausibile del motivo per il quale erano giunti a Siena con una vettura a noleggio. Pertanto il questore, verificata la pericolosità e l’attitudine delittuosa, ha irrogato il foglio di via obbligatorio, allontanandoli dalla città di Siena con divieto di ritorno per tre anni.