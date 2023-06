Accerchiano turista per rubargli il portafoglio, sorpresi dai carabinieri: due arresti

In due avrebbero accerchiato un turista per derubarlo, mentre una terza persona faceva da palo. Non sapevano però di essere osservati dai carabinieri, che hanno visto in diretta uno dei due infilare la mano nella tasca dei pantaloni del malcapitato, tentando il furto del suo portafogli. È successo ieri sera a Firenze, dove i carabinieri della stazione Uffizi hanno arrestato due persone per tentato furto con destrezza. Durante un servizio antiborseggio predisposto per contrastare i furti ai danni dei tanti turisti che in questi giorni affollano la città, i militari hanno notato in piazza San Firenze tre persone, due delle quali già note per reati contro il patrimonio, decidendo dunque di osservarli a distanza.

I sospetti che il gruppo fosse alla ricerca di potenziali vittime da derubare si son confermati poco dopo, in via de' Tornabuoni, con il tentativo di rubare il portafogli del turista che conteneva 900 euro. Notata la scena i militari sono intervenuti bloccando i due che avevano accerchiato la vittima mentre il terzo, anche lui già noto, si è dato alla fuga. Per lui scatterà la denuncia a piede libero per tentato furto aggravato in concorso mentre per le due persone fermate, un uomo e una donna di 47 e 49 anni entrambi di nazionalità rumena, è scattato l'arresto per lo stesso reato. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di circa 350 euro, posti sotto sequestro quale presunto provento di altri furti. Trattenuti in camera di sicurezza, questa mattina compariranno in udienza per la convalida e l'eventuale giudizio direttissimo.