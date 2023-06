Acqua di alta qualità, erogati 7 milioni di litri dai fontanelli dell'Empolese Valdelsa

Oltre 7 milioni di litri d’acqua distribuiti gratuitamente dai 15 impianti attivi; 1,5 milioni di euro risparmiati dalle famiglie rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia; 186 tonnellate di plastica evitate, per un equivalente di 427 tonnellate di anidride carbonica altrimenti emesse in ambiente nel processo di produzione delle bottiglie usa e getta. Sono questi i numeri dell’Empolese-Valdelsa resi noti da Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, in vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente (che si celebra il 5 giugno di ogni anno) per “Acqua ad Alta Qualità” nel 2022.

A 15 anni dal suo avvio, il progetto mantiene le stesse finalità: avvicinare la popolazione al consumo dell’acqua di rete, ridurre la produzione dei rifiuti derivanti dalla plastica usa-e-getta e offrire una opportunità di risparmio economico alle famiglie, cercando al contempo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della risorsa idrica e sulla necessità di utilizzarla in modo responsabile. Anno dopo anno, quella del ricorso ai fontanelli è diventata un’abitudine sempre più diffusa, e come testimoniato anche dalle indagini di soddisfazione degli utenti, sta contribuendo ad accrescere il consumo dell’acqua di rete direttamente dal rubinetto di casa. L’acqua erogata dai fontanelli, infatti, pur essendo “più buona” dal punto di vista organolettico (grazie a un sistema di filtrazione che elimina il cloro senza tuttavia pregiudicarne la potabilità), è la stessa distribuita dall’acquedotto: berla è a tutti gli effetti una buona pratica, perché è una risorsa a disposizione di tutti e a chilometro zero. L’acqua di rubinetto è sicura e controllata, poiché sottoposta a decine di analisi quotidiane. E infine, è anche “trasparente”: su acque.net, nella sezione “Acqua di casa tua” sono riportate le caratteristiche chimico-fisiche della risorsa erogata in ciascun impianto e, punto per punto, sull’intera rete idrica.

Gli impianti che nel 2022 hanno ottenuto più successo sono stati quelli di Fucecchio (967 metri cubi erogati in un anno), Sovigliana (827) ed Empoli-Santa Maria (720). Molto “affollati” risultano essere stati anche Empoli-Zona Sportiva, Certaldo e Montespertoli.

“Per noi - sottolinea Giuseppe Sardu, presidente di Acque - si tratta di un’attività strategica nell’ambito del servizio idrico. Oltre a offrire una reale opportunità di risparmio per le famiglie, i fontanelli ci forniscono la possibilità di attuare una strategia plastic free per i nostri territori e valorizzare la risorsa di cui ci occupiamo ogni giorno. L’acqua del fontanello, che ha il pregio di essere immediatamente buona, è infatti la stessa che arriva nelle case: super-controllata, a portata di mano e buona da bere”.

Fonte: Acque Spa