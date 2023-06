Anche il teatro Garibaldi diventa 'green', grazie ai lavori di efficientamento energetico

Nuova illuminazione, caldaie a consumi ridotti e telecontrollo degli impianti. Sono questi i lavori in corso al Teatro comunale Garibaldi di Figline, che termineranno entro l’autunno e che sono coperti per l’80% dal PNRR, grazie ad un finanziamento da 250mila euro che il Comune si è aggiudicato partecipando ad un bando del Ministero della Cultura dedicato a “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”.

Nel dettaglio si interverrà principalmente sull’illuminazione di tutti gli ambienti interni del teatro (incluso il palcoscenico), dove saranno installate nuove lampade ad alta efficienza energetica e luminosa. Il Teatro sarà inoltre dotato di nuove caldaie a consumo ridotto e i nuovi impianti saranno comandati a livello centralizzato tramite telecontrollo, così da avere un monitoraggio in tempo reale dei consumi e la gestione completa anche da remoto.

“Con questi interventi – commenta la sindaca Giulia Mugnai - chiudiamo, idealmente, i festeggiamenti per i 150 anni del nostro teatro, che sono stati caratterizzati da un ricchissimo programma di appuntamenti ‘fuori stagione’ per tutte le età, oltre che da un cartellone di Prosa e Concertistica di altissimo livello, premiato infatti da un numero di abbonati e presenze complessive mai così numerosi negli ultimi 20 anni. Un risultato frutto della capacità di intercettare nuovi pubblici, grazie a un programma sempre più vario e per tutti i gusti, che mixa classici e novità in chiave pop. Una base di lavoro che abbiamo utilizzato anche per la prossima stagione, che si svolgerà in un teatro ‘più green’ che, grazie alla nuova impiantistica, ci consentirà sia di ridurre i consumi energetici che di risparmiare in termini di utenze”.

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno