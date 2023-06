Arteterra – I colori della libertà, in mostra ai Bottini dell’Olio le opere realizzate dai detenuti

Sarà inaugurata domani, martedì 6 giugno, alle ore 17.30 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio la mostra “Arteterra – I colori della libertà” atto conclusivo del laboratorio di pittura seguito dai detenuti della casa circondariale Le Sughere di Livorno e dell’istituto penitenziario di Gorgona.

La mostra, ad ingresso libero, realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno e con il Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Livorno Marco Solimano, potrà essere visitata fino all’11 giugno.

Il laboratorio, diretto dell’artista Pamela Marinelli, in arte Pam Gogh, fa seguito al progetto “Dalla parola alla carta” e “Diamo calore al colore” realizzato lo scorso anno con i detenuti del reparto dell’alta e media sicurezza del carcere Le Sughere e dell’isola di Gorgona: un viaggio autobiografico attraverso i quattro elementi Aria Acqua Terra Fuoco che ha visto trasformare i loro racconti, ricordi e sensazioni in murales, abbellendo le pareti del reparto Blu, la sala polivalente del reparto Verde e le strade dell’isola connotate da colorate cartellonistiche.

Questa volta gli apprendisti pittori si sono concentrati sul tema della Terra intesa non solo come montagna, mare, alberi, ma anche come tradizione, cultura, radici alle quali l’uomo è legato, profumi e sapori; la Terra come rifugio e come casa, la Terra come esplosione di colori, di dolore e di gioia.

Un’occasione anche per ricordare come il carcere sia compartecipe del territorio e come i cittadini ristretti siano sensibili alle tematiche comuni.

