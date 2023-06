Casa di riposo San Miniato, il comitato vuole diventare permanente

Una nuova assemblea pubblica del comitato per la difesa della Casa di riposo Del Campana-Guazzesi, a cui ha aderito anche l'ex direttore Delio Fiordispina. Domani, martedì 6 giugno alle 21.15 alla sala Mancini della Misericordia di San Miniato Basso si terrà l'assemblea pubblica dopo gli ultimi aggiornamenti annunciati dall'amministrazione comunale. Le ultime assemblee erano del 3 febbraio e del 1 marzo. Domani si parlerà della verifica degli impegni assunti per il superamento della crisi, dei futuri impegni per assicurare il funzionamento della struttura e della costituzione di un comitato permanente.

"Tutti i cittadini a cui sta a cuore la RSA Del Campana Guazzesi sono invitati a partecipare all’incontro", conclude la nota.