Cibrèo Ristorante premiato come miglior negozio di quartiere di Firenze

Cibrèo Ristorante è stato premiato quale miglior negozio di quartiere di Firenze durante l’evento “L'eccellenza nello shopping di prossimità”, che ha celebrato i piccoli negozi più amati dai consumatori e che rappresentano le eccellenze del commercio di prossimità, organizzato da American Express in collaborazione con SDA Bocconi.

Il ristorante è stato premiato per essere un vero polo del gusto nel capoluogo toscano. Storica attività di ristorazione fiorentina che si sviluppa oggi, oltre al ristorante, anche in una trattoria e in un caffè.

Cibrèo Ristorante e gli altri vincitori sono stati selezionati sulla base della ricerca “L'eccellenza nello shopping di prossimità” sviluppata dal “Channel & Retail Lab” di SDA Bocconi School of Management per American Express, che ha condotto un'analisi approfondita sui fattori che concorrono al successo dei piccoli negozi di quartiere - dalla strategia, al retail mix, alla relazione con i clienti, nelle cinque città italiane. La ricerca è stata presentata durante la serata di premiazione.

Le principali evidenze emerse dalla ricerca: a Firenze prevale la storicità (84%), seguita da alta qualità dell’assortimento e italianità (76% e 74% rispettivamente)

Secondo la ricerca “L'eccellenza nello shopping di prossimità”, oltre alla dimensione della vicinanza, gli italiani associano allo shopping di prossimità soprattutto i concetti di tradizione, qualità e italianità, dimostrando il ruolo strategico dei piccoli negozi nella promozione delle eccellenze, della cultura e delle tradizioni delle comunità locali, inoltre, il 40% degli italiani acquista almeno una volta alla settimana nei piccoli negozi, a dimostrazione della resilienza delle botteghe di quartiere. La ricerca ha individuato gli elementi che contribuiscono all'evoluzione e al successo dello shopping di prossimità, prima attraverso il punto di vista dei consumatori, con un'indagine quantitativa su un campione rappresentativo della popolazione italiana, e poi attraverso la prospettiva dei negozianti con interviste qualitative. A Firenze, in particolare, è emerso che nella scelta dei consumatori la storicità prevale (84%), insieme all’alta qualità dell’assortimento (76%) accompagnato dall’italianità (74%).

Fonte: Ufficio Stampa