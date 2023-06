Consiglio comunale Empoli, si parlerà di Patto del Verde

Giovedì 8 giugno 2023, alle 18.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione dei lavori consiliari alle 21. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Patto del Verde - Approvazione linee guida.

3.Piano di gestione del verde urbano comunale – Approvazione.

4.Integrazione della delibera di Consiglio comunale n.8 del 26/06/2020, con estensione dell’ambito di applicazione delle misure di riduzione forfettaria degli oneri di urbanizzazione secondaria, in riferimento ai procedimenti amministrativi di bonifica di un sito potenzialmente contaminato, avviato ai sensi dell'art. 242 e/o seguenti d.lgs. 152/06.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa