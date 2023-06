Exploring Fucecchio, nascono i pacchetti turistici per scoprire la città

In Padule sui tipici barchini in legno o nella città sotterranea alla scoperta delle origini medievali del centro storico. Ma anche escursioni sulle colline con auto d'epoca, trekking tra laghi, vallate e lungo le antiche strade dei pellegrini, laboratori di gelateria artigianale, aperitivi in luoghi incantati e degustazioni di prodotti tipici locali. Tutto questo e molto altro è contenuto nei pacchetti turistici settimanali proposti dall'associazione Exploring Fucecchio. Un'offerta che non è più occasionale ma che sarà sempre a disposizione dei visitatori garantendo, di fatto, una molteplicità di proposte che vanno dalle escursioni naturalistiche alle visite artistico-culturali, dallo sport all'enogastronomia.

Un impulso decisivo alla creazione di questa offerta e della sua promozione nei circuiti turistici l'ha data anche l'accordo che Exploring Fucecchio ha stipulato con Gattinoni Travel Store, uno dei principali tour operator nazionali, che recentemente ha acquisito anche Robintur Travel Group, con tutte le sue numerose agenzie sparse sul territorio.

Il turismo a Fucecchio compie quindi un primo significativo salto di qualità attraverso un'offerta di pacchetti giornalieri che potranno avvicinare un numero sempre maggiore di visitatori al territorio, sia attraverso una promozione diretta sia con la mediazione delle agenzie di viaggi convenzionate. E' un passo significativo quello compiuto dall'associazione Fucecchio Turismo e del suo marchio Exploring Fucecchio: attiva dal 2021 con l'obiettivo di valorizzare il territorio, è composta in gran parte da operatori del settore che collaborano tra loro e con l'amministrazione comunale per la promozione e lo sviluppo qualitativo ed economico del turismo.

Fucecchio Turismo raggruppa al proprio interno tutta una serie di professionalità del settore che vanno dai proprietari di strutture ricettive alle guide turistiche passando per ristoratori, noleggiatori di auto d'epoca, e molti altri. I pacchetti turistici sono stati pensati per offrire ai visitatori un'esperienza di viaggio più completa e vicina alle aspettative, avvicinandosi agli aspetti più autentici e genuini della toscanità.

“E' un segnale forte – dice il presidente di Fucecchio Turismo, Federico Sgherri - che arriva dal territorio e dagli operatori che hanno deciso di offrire servizi turistici con cadenza settimanale mettendo le proprie competenze e le proprie strutture all'interno di un sistema che porterà benefici a tutti. Questo è solo l'inizio, prossimamente svilupperemo altre offerte che andranno ad arricchire ulteriormente questi pacchetti”.

“Come amministrazione comunale iniziamo a vedere i primi frutti di un impegno che è partito da lontano – spiega l'assessore al turismo Daniele Cei - e che ha avuto un'accelerata con la costituzione dell'associazione Fucecchio Turismo, alla quale il Comune ha dato un contributo decisivo. Vedere oggi che si stanno concretizzando tante iniziative per la promozione della città e del suo territorio non può che riempirci di orgoglio”.

Per informazioni: Gattinoni Travel Store tel. 057183402 - insolitiposti@robintur.it; booking@exploringfucecchio.comw; ww.exploringfucecchio.com

