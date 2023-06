Giallo Mare raccoglie a teatro oltre 20mila spettatori

Grande successo per la tournée 2022-2023 degli spettacoli di Giallo Mare Minimal Teatro.

La compagnia empolese, capofila delle residenze artistiche della Toscana, ha portato in giro in questa stagione, fra novità e repertorio, ben tredici differenti creazioni sceniche, rivolte in particolare al pubblico delle nuove generazioni.

Una tournée che in otto mesi conta oltre centocinquanta repliche in Italia e all’estero in Svizzera, con rappresentazioni in quindici regioni italiane, toccando importanti città come Roma, Milano, Napoli e Torino, Trento, Lecce, Perugia, Pescara, oltre a piccoli e piccolissimi centri, totalizzando oltre 20.000 spettatori.

Una grande attività di creazione scenica e capacità distributiva che si è tradotta nel massimo investimento economico che il Ministero della Cultura ha conferito nel 2022 alle imprese toscane che producono teatro per le nuove generazioni.

«Risultati che, accanto al radicamento progettuale che la nostra residenza artistica ha sviluppato storicamente nell'area dell'Empolese Valdelsa e nel basso Valdarno Inferiore, confermano una grande capacità di nomadismo produttivo apprezzato nei teatri italiani-affermano Renzo Boldrini e Vania Pucci, direttore e presidente della compagnia teatrale- Risultati che ci stimolano ad approfondire la nostra ricerca creativa da sempre improntata nel fare convergere in modo originale i linguaggi delle arti sceniche con le nuove tecnologie e che siamo sicuri troveranno anche nella stagione 23/24 un significativo respiro distributivo.

Giallo Mare contestualmente sta, insieme a istituzioni pubbliche e teatrali, lavorando ad un intenso piano progettuale per la stagione estiva 2023 e per la nuova stagione teatrale 23/24 per un’intensa attività di programmazione di spettacoli per pubblici di ogni età, l'attività formativa laboratoriale per ogni età, ospitalità di residenze temporanee di artisti di ogni parte d'Italia, ricerca di idee per il festival Teatro fra le Generazioni, che nel 2024 arriverà alla sua tredicesima edizione e Leggenda che festeggerà la settima edizione. Stiamo, inoltre, lavorando ad altre nuove produzioni che saranno pronte per la prossima stagione teatrale».

