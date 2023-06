La Costituzione Italiana, 75 anni fa l'entrata in vigore: evento alla Sant'Aanna

La Costituzione italiana è entrata in vigore 75 anni fa. Per celebrare questa ricorrenza la Scuola Superiore Sant'Anna organizza un incontro divulgativo aperto alla cittadinanza, per riflettere sul valore che la carta costituzionale assume per tutti gli italiani. L’incontro è fissato per mercoledì 7 maggio alle ore 17.30 in aula 3 della sede centrale a Pisa ed è organizzato dalla Commissione Biblioteca, in collaborazione con l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo). Partecipano i costituzionalisti Francesca Biondi dal Monte, Luca Gori, Emanuele Rossi. La partecipazione è libera.