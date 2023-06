Maltempo a Poggibonsi, dopo i disagi torna alla normalità l'erogazione idrica

Nella giornata di domenica 4 giugno, nel comune di Poggibonsi si sono verificati significativi disagi nell’erogazione idrica, in conseguenza del nubifragio di sabato che, tra i vari danni, ha messo in crisi la centrale idrica di Cepparello, che non è stata in grado di gestire l’eccessivo carico in ingresso dell’acqua proveniente dal reticolo idraulico superficiale.

Da qui, si sono originati i fenomeni di torbidità nell’acqua erogata che hanno interessato varie zone del territorio comunale durante tutta la giornata di domenica.

I tecnici di Acque si sono subito messi al lavoro nel tentativo di mitigare prima e risolvere poi in via definitiva tali fenomeni, attraverso la costante pulizia dei filtri della centrale e la ricalibrazione dei trattamenti sull’acqua. Tuttavia, al di là della tempestività dell’intervento, è stato inevitabile dover attendere diverse ore prima di notare i positivi effetti di questi lavori.

I primi risultati si sono potuti constatare dalla tarda serata di domenica. Questa mattina, lunedì 5 giugno, i fenomeni di torbidità sembrerebbero quasi del tutto esauriti. Possono permanere residuali episodi ai terminali di rete o presso alcune utenze isolate. In questi casi, si consiglia di rinviare l’uso potabile sino al ritorno alla consueta trasparenza.

Nello scusarsi per i disagi, Acque ricorda che, qualora gli utenti dovessero riscontrare ancora problemi nella qualità dell’acqua erogata, possono segnalarli al numero verde gratuito 800 983 389, concordando eventuali interventi locali di pulizia della rete o dei contatori.

Fonte: Acque SpA