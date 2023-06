"Non ci casco!", a Fucecchio un incontro per difendersi dalle truffe

Fornire informazioni utili per non cadere vittime delle truffe. È questo l'obiettivo dell'incontro "Non ci casco!", promosso dal sindacato SPI-CGIL di Fucecchio e in programma giovedì 8 giugno alle ore 15.30 presso la Fondazione I Care in via 1° Settembre 43/A.

All'incontro parteciperanno il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il dirigente della polizia municipale Roberto Dini, il maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Fucecchio Pietro Pirina e il presidente di Federconsumatori Toscana Luca D'Onofrio. Un tema importante e delicato, considerato che ogni anno sono tanti gli anziani vittima di truffe: l'incontro vuole infatti fornire un aiuto concreto e alcune pratiche indicazioni per evitare di cadere nelle trappole di truffatori sempre più abili a colpire le proprie vittime.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa