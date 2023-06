Offerte di lavoro da Empoli a Santa Croce, candidati subito!

Continuiamo con tante offerte di lavoro che aspettano la vostra chiamata. Dopo il ponte del 2 giugno, come ogni lunedì torniamo con la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo le nuove offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). Abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui, abbiamo superato i 1.200 iscritti!

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTI/E ALLO STAMPAGGIO SUOLE

Le risorse inserite si occuperanno del processo di stampaggio suole, un operatore sarà assegnato al macchinario e si occuperà di togliere le suole dagli stampi e l'altra risorsa farà un primo controllo qualità visivo. Per questa posizione si ricercano figure immediatamente disponibili e possibilmente che abbiano maturato in passato esperienze in ambito calzaturiero. La disponibilità al lavoro su turni è obbligatoria.

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettie-allo-stampaggio-suole-173416/it/

OPERAIO/A TURNISTA

La risorsa sarà inserita all'interno del ciclo produttivo e si occuperà della lavorazione di polveri chimiche. La risorsa deve aver maturato esperienza in contesti produttivi metalmeccanici e rendersi disponibile al lavoro su turni 6/14 oppure 14/22.

Luogo di lavoro: Vinci

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa-tunrista-173348/it/

OPERAIO/A CALZATURIERO JUNIOR

La risorsa sarà inserita all'interno della manovia di montaggio e di rifinizione e si occuperà della garttatura, segnatura, scatolatura, masticiatura.

Non è richiesta esperienza pregressa pregressa nella mansione. Si richiedono buone doti di manualità e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa-calzaturiero-junior-172147/it/

MANUTENTORE ELETTROTECNICO

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico.

La risorsa sarà inserita all'interno del contesto produttivo e si occuperà della manutenzione elettrotecnica dei macchinati industriali, del cablaggio, installazione allarmi e della manutenzione elettrica degli stabilimenti industriali.

La risorsa ideale deve aver maturato esperienza nel settore.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/manutentore-elettrotecnico-170239/it/

CUCITRICE

La risorsa si occuperà di cucitura tessuto per abbigliamento su macchina piana e taglia e cuci. Si ricerca una risorsa con pregressa esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/cucitrice-173341/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.