Olio Extravergine d’Oliva toscano, il red carpet a Firenze con Marco Columbro

L’oro verde trova il suo red carpet in Toscana: giovedì 8 giugno alle ore 11 al Cinema La Compagnia torna la Selezione Regionale degli Oli Extravergine d’oliva Dop e Igp della Toscana 2023.

A svelare prospettive, novità, dati e trend relativi alla produzione di qualità più rappresentativa del territorio saranno Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’Agroalimentare, Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti, presidente di PromoFirenze, Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana, Tiziana Sarnari, analista di mercato Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale – ISMEA, Laura Mazzanti, responsabile Laboratorio Analitycal SRL. Guest star un produttore d’eccezione: Marco Columbro, attore e agricoltore bio. Conduce la manifestazione Simona Bellocci, giornalista di Intoscana.it.

In occasione dell’evento saranno inoltre rivelati i dati sulla produzione dell’olio extravergine d’oliva in Toscana e delle sue potenzialità economiche, fotografati da una specifica ricerca di ISMEA realizzata ad hoc.

A consegnare i riconoscimenti alle 52 etichette premiate insieme alla vicepresidente Saccardi saranno i presidenti dei Consorzi degli oli DOP e IGP della Toscana. Previste anche alcune menzioni speciali per la migliore “Selezione Origine”, “Selezione Bio”, “Selezione Monovarietale”, “Selezione Biofenoli”, e l’ultimo riconoscimento nato, la “Selezione Packaging”, oltre all’ambito titolo di “Migliore olio” per ciascuna DOP e IGP.

La Selezione degli oli nasce con l’obiettivo di evidenziare i migliori oli DOP e IGP della Toscana, allo scopo di sostenere e far crescere in Italia e all’estero, attraverso azioni promozionali economiche e di immagine, anche con iniziative plurisettoriali, il comparto olivo-oleicolo regionale, e allo stesso tempo per diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva di qualità certificata, stimolando lo sforzo delle imprese olivicole al continuo miglioramento della qualità del prodotto. L’olio di qualità è un patrimonio che ha sempre più importanti risvolti turistici: lo scorso anno la Toscana si è anche dotata di una legge regionale sull’oleoturismo, pensata per aiutare le imprese agricole a sviluppare le attività legate al turismo rurale.

L'intera mattinata sarà trasmessa anche in diretta streaming sui siti di Regione Toscana e Intoscana, oltre che sui rispettivi canali social e su quelli di Camera di Commercio, PromoFirenze, Vetrina Toscana e BuyFood.

Fonte: Ufficio Stampa