Per le interviste agli autori saranno premiati 40 Ragazzi 'Leggendari' a Empoli

Mercoledì 7 giugno 2023 alle 18 nel Cenacolo del Convento degli Agostiniani si terrà la cerimonia di premiazione dei ‘Ragazzi Leggendari’. Alla presenza dell’assessora alla cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni, i 40 ‘Leggendari’ che hanno raggiunto il traguardo finale riceveranno un importante riconoscimento per il loro lavoro, impegno e passione svolti durante il festival Leggenda, tenutosi dall’11 al 14 maggio 2023.

Tanti ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 16 anni di età, anche per questa edizione del festival hanno deciso di accettare la sfida e sono riusciti tra mille impegni a trovare il tempo per prepararsi nel modo migliore alle interviste molte apprezzate dalle autrici e dagli autori e dal pubblico presente.

Il progetto ha portato i partecipanti a interrogarsi sulla trama dei libri, sulle scelte stilistiche degli autori ed è stata l’occasione per riflettere insieme su temi importanti quali pregiudizi, leggi razziali, amicizia, crescita e intelligenza artificiale. Ma soprattutto è stata l’occasione per tessere nuove amicizie e crescere come lettori.

I 40 ragazzi e ragazze di cui 26 alla prima sfida hanno iniziato il loro percorso 'leggendario' a marzo, seguiti dalle bibliotecarie Antonella e Claudia, hanno letto ed analizzato i libri degli autori assegnati, formulato domande ed infine incontrato gli scrittori moderando in prima persona gli incontri con Chiara Lorenzoni, Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna, Stefano Tofani, Alessandro Pasquinucci e Anna Sarfatti.

Dunque un riconoscimento meritatissimo che attesta l’impegno a lungo termine di questo bellissimo gruppo che ha dato prova di bravura, professionalità e soprattutto della capacità di creare un clima davvero ricco di emozioni.

I ‘40’ LEGGENDARI - Francesco Bellucci, Tommaso Calugi, Sole Fiaschi, Leonardo Fontanella, Andrea Lombardo, Ettore Pelagotti, Clorinda Sani, Anna Belli, Carlo De Biasi, Lorenzo Bartolini, Ambra Martini, Cecilia Martini, Nadia Torraj, Asia Tricoci, Lucrezia D’Orzi, Anna Gori, Violante Pucci, Giovanni Castellani, Sofia Vitale, Bernardo Barbaria, Maira Buzani, Amelia Eckstein, Bianca Giorgi, Carolina Riva, Giorgia Taddei, Cristina Tiparu, Iole Giacomelli, Ayoub El Fadil, Lavinia Nocciolini, Carlo Rocchi, Noemi Sannino, Sofia Viola, Alessia Vorfi, Aurora Atzeni, Diana Gaglio, Andrea Ginori, Elia Lucarelli, Anna Piccini, Rebecca Scruci, Daniela Tabur.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa